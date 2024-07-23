



В РФ будут наказывать за "пропаганду" наркотиков

В России официально приняли законы, устанавливающие административные и уголовные наказания за "пропаганду" наркотиков.



Под этим подразумеваются сообщения в СМИ и сети информации о производстве, хранении, пересылках, сбыте, местах приобретения веществ.



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Также пропагандой будут считаются сообщения с оправданиями потребления "как общепринятой нормы поведения".



За нарушение будут назначать штраф до 1,5 млн рублей. Также за это может грозить тюрьма до двух лет.



"Мы определили "точку отсчета": 1 августа 1990 года вступил в силу закон о СМИ Советского Союза. Соответственно, до вступления в силу этого закона все упоминания о пропаганде наркотических средств были запрещены. Мы приняли совместное решение, что произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года, в том числе те, что много раз обсуждались (Конан Дойл, Булгаков и так далее), не будут подпадать под запрет", — сказал глава комитета по законодательству Госдумы Павел Крашенинников.