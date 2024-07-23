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Опросы подоспели: Харрис опережает Трампа
23.07.2024 21:05 Аркадий Бочаровский

Опросы подоспели: Харрис опережает Трампа


Вице-президент США Камала Харрис лидирует на 2% по сравнению с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом, согласно последнему опросу информационного агентства Reuters и опросной компании Ipsos. 

Согласно опросу, Харрис поддерживают 44 % избирателей, в то время как бывшего президента - 42 %. В опросе, проведенном до того как Байден объявил о своем выходе из гонки, Харрис и Трамп имели равную поддержку в 44%, тогда как в начале месяца последний лидировал на 1%. 

Также было установлено, что если бы в выборах участвовал и независимый кандидат Роберт Кеннеди, то разрыв между Харрис и Трампом вырос бы до 4 % в ее пользу.
 

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