Новости » Новости США
Байден выступит с обращением по поводу своих планов
23.07.2024 22:30 Алина Груднева

Байден выступит с обращением по поводу своих планов

Президент США Джо Байден выступит перед нацией и миром, сообщив о своих планах на будущее.

Соответствующий анонс он сделал на своей странице в социальной сети Х.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

В частности, Байден сделает заявление о политическом будущем, а также расскажет, что повлияло на его решение выйти из предвыборной гонки.
 
"Завтра вечером в 20:00 я выступлю с обращением к нации из Овального кабинета и расскажу о том, чего ждать в дальнейшем и каким образом я завершу свою работу, совершаемую во благо американского народа", - сообщил он.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы