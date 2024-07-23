



Байден выступит с обращением по поводу своих планов

Президент США Джо Байден выступит перед нацией и миром, сообщив о своих планах на будущее.



Соответствующий анонс он сделал на своей странице в социальной сети Х.



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В частности, Байден сделает заявление о политическом будущем, а также расскажет, что повлияло на его решение выйти из предвыборной гонки.



"Завтра вечером в 20:00 я выступлю с обращением к нации из Овального кабинета и расскажу о том, чего ждать в дальнейшем и каким образом я завершу свою работу, совершаемую во благо американского народа", - сообщил он.