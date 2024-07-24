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Назван самый жаркий день в июле за всю историю наблюдений
24.07.2024 00:25 Алина Груднева

Назван самый жаркий день в июле за всю историю наблюдений

21 июля стал самым жарким днем в мире за всю историю наблюдений.

По данным Reuters, об этом сообщает Служба изменения климата ЕС Copernicus.
 
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Средняя глобальная температура достигла 17,09 градуса по Цельсию. Это выше предыдущего рекорда - в июле 2023 года, когда было 17,08.
 
В воскресенье, 21 июля, был побит рекорд среднесуточной температуры, фиксирующийся с 1940 года.
 
На фоне глобального потепления в течение последнего года постоянного устанавливаются температурные рекорды. Ученые не исключают, что нынешний год будет более жарким, чем прошлый.

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