



Найдено древнее создание, считавшееся вымершим

Ученые обнаружили на Мадагаскаре древнюю многоножку, которую больше 100 лет считали вымершей.



По данным телеканала CNN, ее, а также 30 видов пропавших насекомых и рыб нашли в природном парке Макира.



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Исследователи нашли многоножку Spirostreptus sculptus. Взрослая особь вырастает в длину до 27,5 см. Впервые ее находил энтомолог Анри де Соссюр в 1897 году.



"Это удивительное открытие, которое делает меня счастливым, потому что этот вид, как выяснилось, не вымер. Он по-прежнему встречается в первичных тропических лесах, и я наблюдал не одну, а несколько особей", - отметил специалист по жукам из Музея естественной истории в Лондоне Дмитрий Тельнов.