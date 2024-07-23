



Директор секретной службы США уволена после покушения на Трампа







Директор Секретной службы США покидает свой пост после покушения на экс-президента Дональда Трампа. Фиаско в Пенсильвании породило мощные протеств по поводу того, как агентство, которому поручено защищать нынешнего и бывшего президентов, может не справиться со своей основной миссией.



Кимберли Читл занимала пост директора Секретной службы с августа 2022 года.



Читл объявила о своем уходе в электронном письме, которое она разослала сотрудникам. Читл сталкивается с растущими призывами уйти в отставку и несколькими расследованиями того, как стрелок смог подобраться так близко к кандидату в президенты от Республиканской партии на предвыборном митинге под открытым небом в Пенсильвании.