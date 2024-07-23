



Adidas извинился перед Беллой Хадид

На фоне негативной реакции Adidas извинился перед палестино-американской моделью и активисткой Беллой Хадид и другими представителями модели за скандал, который сопровождал новую кампанию по перевыпуску кроссовок, первоначально разработанных для Олимпийских игр в Мюнхене 1972 года во время которых погибли в результате теракта 11 членов израильской сборной.



Компания по производству спортивной одежды исключила Хадид из кампании линии Adidas Originals, под которой продаются ретро-кеды SL 72, и заявила, что полностью пересматривает кампанию, не вдаваясь в подробности, что это означает.



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Это произошло на фоне сообщений о том, что Хадид рассматривает возможность подать в суд на Adidas в связи с ее решением.



"По-прежнему устанавливаются связи с ужасной трагедией, произошедшей на Олимпийских играх в Мюнхене из-за нашей недавней кампании SL72", — говорится в заявлении, опубликованном в Instagram. "Мы приносим извинения за любые неудобства или страдания, причиненные сообществам по всему миру. Мы допустили непреднамеренную ошибку. Мы также приносим извинения нашим партнерам, Белле Хадид, ASAP Nast, Жюлю Кунде и другим, за любое негативное влияние на них, и мы пересматриваем кампанию".



Хадид была среди пяти знаменитостей, нанятых для участия в кампании. Различные еврейские и произраильские группы и учреждения назвали ее неподходящим выбором из-за ее резкой критики Израиля.



Хадид, которая родилась в Соединенных Штатах, но имеет палестинские корни по отцу, резко критиковала Израиль в своей активности в защиту палестинцев с тех пор, как нападение ХАМАСа на Израиль 7 октября спровоцировало войну в Газе. После этого она обвинила Израиль в геноциде в Газе, что было отвергнуто Израилем, и она была обвинена Израилем и еврейскими группами США в антисемитизме.

