



Джонсон: Во время визита Нетаниягу будет политика "нулевой терпимости"

Спикер Майк Джонсон предупредил законодателей о том, что во время визита и выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в Капитолий по всей территории внутри здания, а также на прилегающей территории будет соблюдаться политика "нулевой терпимости".



Любой из законодателей или протестующих, кто будет открыто выражать протест и признаки враждебности будет немедленно арестован полицией. В связи с чем присутствие полиции в Капитолии и вокруг будет усилено. Спикер заострил внимание на том, что арест может коснуться не только протестующего, но также и представителя верхней или нижней палаты.

200 антииизраильских протестующих были арестованы полицией США вчера в офисном здании Cannon House накануне выступления израильского премьера.



Ожидается, что Биньямин Нетаниягу встретится на этой неделе в Джозефом Байденом, а также двумя участниками президентской гонки – Камалой Харрис и Дональдом Трампом.



