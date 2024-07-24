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Илон Маск заявил, что ежемесячная поддержка Трампа $45 млн – это слухи
24.07.2024 07:49 MIGnews.com

Илон Маск заявил, что ежемесячная поддержка Трампа $45 млн – это слухи

Илон Маск назвал неправдивой информацию о том, что будет ежемесячно жертвовать на предвыборную кампанию Дональда Трампа $45 млн. Миллиардер сказал, что не собирается поддерживать "культ личности".

Об этом сообщает Daily Mail.

Вместо "разрекламированных" миллионов Маск собрался со следующего месяца начать датировать менее затратную America PAC (Комитет политических действий – организация по донатам, освобожденная от налогов), которую он создал для поддержки бывшего президента. 

Безусловно, западная пресса обратила внимание на то, что опровержение Маска вышло с недельным запозданием после того, как Wall Street Journal выдало эту информацию.

 

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