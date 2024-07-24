



Илон Маск заявил, что ежемесячная поддержка Трампа $45 млн – это слухи

Илон Маск назвал неправдивой информацию о том, что будет ежемесячно жертвовать на предвыборную кампанию Дональда Трампа $45 млн. Миллиардер сказал, что не собирается поддерживать "культ личности".



Об этом сообщает Daily Mail.



Вместо "разрекламированных" миллионов Маск собрался со следующего месяца начать датировать менее затратную America PAC (Комитет политических действий – организация по донатам, освобожденная от налогов), которую он создал для поддержки бывшего президента.



Безусловно, западная пресса обратила внимание на то, что опровержение Маска вышло с недельным запозданием после того, как Wall Street Journal выдало эту информацию.



