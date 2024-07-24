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В Москве совершено покушение на замначальника военной радиосвязи
24.07.2024 09:27 MIGnews.com

В Москве совершено покушение на замначальника военной радиосвязи

В Москве по улице Синявской взлетел на воздух Toyota Land Cruiser Prado. В машине находились заместитель начальника военной радиосвязи Андрей Торгашов и его жена. Взрыв был такой силы, что пострадали рядом стоящие машины. Чиновнику оторвало ступни. Он и его жена сейчас находятся в больнице. 

Согласно открытым данным Андрей Торгашов работает в части 33790, а это 89-й центр спутниковой связи ВС РФ. 

Следственная бригада на месте выяснила, что взрывчатка была заложена под сиденье водителя, ее эквивалент приравнивается к 500 гр тротила. 

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