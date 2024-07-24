



Камала Харрис отказался присутствовать на выступлении Нетаниягу в Конгрессе

Несмотря на зацикленность американцев в новостях на покушении на Дональда Трампа и на выбывании Джозефа Байдена из президентской гонки, здесь есть место и для визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в США. Ведь именно сейчас разыгрывается политическая драма – Демократическая партия отворачивается от Израиля.



Камала Харрис отказалась председательствовать во время выступления Нетаниягу в Конгрессе в среду.



“Уход из Израиля был бы серьезной ошибкой в ​​любой момент, но этот шаг, происходящий в разгар войны за выживание против поддерживаемых Ираном террористических группировок, представляет собой возмутительное предательство союзника, находящегося под угрозой исчезновения.



Враждебность исходит сверху: вице-президент Камала Харрис отказалась председательствовать на выступлении Нетаньяху на совместном заседании Конгресса в среду.



Спустя всего несколько дней после того, как Харрис стала предполагаемым кандидатом от Демократической партии, ее отсутствие приобретает повышенное значение.



В ее офисе утверждают, что у нее было давнее обязательство посетить конференцию женского общества в Индиане. Возможно, так и есть, но ее отсутствие усугубляется тем фактом, что ее преемник также отказывается присутствовать на речи.



В случае отсутствия вице-президента обязанности председателя переходят к временному председателю Сената, которым является демократ Пэтти Мюррей из Вашингтона.



Однако Мюррей также отказался и, как говорят, бойкотирует выступление, несмотря на то, что приглашение Нетаньяху было двухпартийным”.



С таким текстом вышла сегодняшняя газета The New York Post.



И причина отсутствия Харрис на столь серезном мероприятии не так уж и важна. Она и до этого постоянно осуждала Нетаниягу за войну в Газе.



Хотя Байден поддерживал Израиль после теракта ХАМАС 7 октября, Харрис постоянно раз за разом выступала с критикой в адрес израильского премьера.



