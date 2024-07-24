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Исследование в США: Симптомы тяжелого аутизма могут быть обращены вспять
24.07.2024 12:04 MIGnews.com

Исследование в США: Симптомы тяжелого аутизма могут быть обращены вспять

В США было проведено долгое и важное исследование, которое может вернуть надежду многим родителям. Врачи обнаружили, что симптомы тяжелого аутизма могут быть обращены вспять.

В случае двух разнояйцевых близнецов индивидуальная двухлетняя программа привела к значительным улучшениям. У одной из девочек оценка по шкале ATEC снизилась с 43 до 4, а у её сестры – с 76 до 32. Ученые избегают термина “выздоровление”, но признают, что подобные результаты действительно похожи на чудо.


 

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