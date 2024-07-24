



Сын Илона Маска совершил трансгендерный переход

Бремя больших денег тяжело - сначала к ним идешь, потом их наращиваешь, потом за ними надо следить, а потом делить наследство. Внутри этих четырех пунктов каким-то образом идет жизнь, и у миллиардеров она не всегда легкая.



К 53-м годам Илон Маск стал отцом 12 детей. Миллиардер шутит, что это его “вклад в предотвращение “демографического коллапса””.



С одним из детей Маска случилось то, что не дает ему покоя постоянно.



В интервью изданию DailyWire американский миллиардер рассказал о своей трансгендерной дочери, 20-летней Вивиан Дженне Уилсон. Она родилась мальчиком с именем Ксавье Александр Маск, но в 16 лет приняла решение о смене пола.



“Взрослые вполне могут манипулировать детьми, переживающими кризис идентичности, заставляя их поверить в то, что они не того пола. Это случилось с одним из моих старших сыновей. По сути, меня обманом заставили подписать за него документы. Это было в то время, когда я даже не понимал, что происходит”, — сказал Маск.



По его словам, медики сказали ему, что его сын имеет склонность к суициду. Угроза потери ребенка навсегда заставила Маска пересмотреть свои взгляды.

Он заполнил все необходимые формуляры о применении сильнодействующих медицинских препаратов.



“Мне не объяснили, что блокаторы полового созревания на самом деле являются просто стерилизующими средствами. По сути, я потерял своего сына. Они не зря называют это deadnaming (обращение по “метвому имени”). Мой сын Ксавье мертв — его убил вирус woke (политический термин, связанный с левой политикой, либеральными движениями, феминизмом, ЛГБТ-активизмом)”, — добавил Маск.



Бывший глава телекомпании CNN Уолтер Айзексон в биографии Маска писал, что бизнесмен поначалу был настроен более оптимистично в отношении своей трансгендерной дочери.



К сожалению, история все же имела неприятный конец. Дженна, так стали звать его новую дочь, стала ярой марксисткой и прервала общение с отцом.



