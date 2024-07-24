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В Иране вызвали "на ковер" немецкого посла
24.07.2024 15:38 Алина Груднева

В Иране вызвали "на ковер" немецкого посла

Министерство иностранных дел Ирана вызвало для разъяснительной беседы посла Германии в стране.

"На ковер" он вызвал после того, как немецкое МВД объявило о запрете деятельности Исламского центра в Гамбурге из-за пропаганды исламистско-экстремистской идеологии и поддержки ливанской террористической организации "Хезболла".

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Послу Германии вручили "ноту протеста" в связи с решением министерства. Его предупредили о "последствиях от деструктивных действий".

"Такие действия являются ярким примером противостояния свободе мысли и выражения и фактического поощрения насилия и экстремизма", - сказал представитель МИД Ирана. 

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