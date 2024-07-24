



В Иране вызвали "на ковер" немецкого посла

Министерство иностранных дел Ирана вызвало для разъяснительной беседы посла Германии в стране.



"На ковер" он вызвал после того, как немецкое МВД объявило о запрете деятельности Исламского центра в Гамбурге из-за пропаганды исламистско-экстремистской идеологии и поддержки ливанской террористической организации "Хезболла".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Послу Германии вручили "ноту протеста" в связи с решением министерства. Его предупредили о "последствиях от деструктивных действий".



"Такие действия являются ярким примером противостояния свободе мысли и выражения и фактического поощрения насилия и экстремизма", - сказал представитель МИД Ирана.