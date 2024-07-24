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На границе между Ираном и Азербайджаном ранены пограничники
24.07.2024 17:26 Алина Груднева

На границе между Ираном и Азербайджаном ранены пограничники

В результате инцидента на границе между Ираном и Азербайджаном ранения получили двое азербайджанских пограничников.

Это случилось в ночь на 24 июля.

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По данным госпогранслужбы Азербайджана, двое неизвестных осуществили попытку прорыва с территории Ирана.

Пограничники сделали им предупреждение, которое было проигнорировано. После этого завязалась перестрелка. Двое пограничников и один из нарушителей получили ранения. 

В ходе обысков на границе были найдены наркотики, прибор ночного видения, винтовка с патронами. 

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