



На границе между Ираном и Азербайджаном ранены пограничники

В результате инцидента на границе между Ираном и Азербайджаном ранения получили двое азербайджанских пограничников.



Это случилось в ночь на 24 июля.



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По данным госпогранслужбы Азербайджана, двое неизвестных осуществили попытку прорыва с территории Ирана.



Пограничники сделали им предупреждение, которое было проигнорировано. После этого завязалась перестрелка. Двое пограничников и один из нарушителей получили ранения.



В ходе обысков на границе были найдены наркотики, прибор ночного видения, винтовка с патронами.