На границе между Ираном и Азербайджаном ранены пограничники
В результате инцидента на границе между Ираном и Азербайджаном ранения получили двое азербайджанских пограничников.
Это случилось в ночь на 24 июля.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
По данным госпогранслужбы Азербайджана, двое неизвестных осуществили попытку прорыва с территории Ирана.
Пограничники сделали им предупреждение, которое было проигнорировано. После этого завязалась перестрелка. Двое пограничников и один из нарушителей получили ранения.
В ходе обысков на границе были найдены наркотики, прибор ночного видения, винтовка с патронами.