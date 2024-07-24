Атака с ножом в Турции: есть погибшие и раненые
В турецком Бингеле мужчина совершил нападение с ножом на людей.
По данным издания NTV, в результате нападения погибли два человека.
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По предварительным данным, еще семеро получили ранения. Раненых госпитализировали.
Подозреваемый был нейтрализован и задержан. По факту нападения начато расследование.
Bingöl'de madde bağımlısı bir kişi dehşet saçtı. Tartıştığı kişiyi bıçakladıktan sonra, kaçan şahıs çevredekilere de saldırdı.— Takvim (@takvim) July 24, 2024
Yaşanan olayda 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. pic.twitter.com/4bEkui9kfu
Bingöl'de madde bağımlısı müptezel dehşet saçtı: 2 ölü, 7 yaralı https://t.co/EwJVgg0XIn pic.twitter.com/j05MhNcM3C— TamgaTürk (@TamgaTurk) July 24, 2024