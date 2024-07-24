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Атака с ножом в Турции: есть погибшие и раненые
24.07.2024 16:14 Алина Груднева

Атака с ножом в Турции: есть погибшие и раненые

В турецком Бингеле мужчина совершил нападение с ножом на людей. 

По данным издания NTV, в результате нападения погибли два человека.

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По предварительным данным, еще семеро получили ранения. Раненых госпитализировали.

Подозреваемый был нейтрализован и задержан. По факту нападения начато расследование.
 

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