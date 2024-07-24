



Шольц оценил шансы Харрис на победу в США

Канцлер Германии Олаф Шольц считает высокими шансы Камалы Харрис на победу на президентских выборах в США.



Соответствующий прогноз он озвучил во время пресс-конференции 24 июля.



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По словам Шольца, демократка является опытным и компетентным политиком. Он также отметил, что у Харрис есть четкие представления относительно ее роли и о вызовах, с которыми сталкивается мир.



"Я думаю, что очень вероятно, что Камала Харрис выиграет выборы", - отметил он.