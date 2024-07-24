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В Кремле бьют тревогу из-за никабов
24.07.2024 19:13 Алина Груднева

В Кремле бьют тревогу из-за никабов

В России должны быть запрещены никабы из-за угроз в сфере безопасности.

Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на фестивале новых медиа в подмосковном "Сенеже".

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"Мы живем в такое время, когда возникают ситуации, связанные с необходимостью обеспечения безопасности. И, конечно, в этих ситуациях люди с закрытыми лицами противоречат тем задачам, которые стоят перед правоохранительными органами", - сказал он.

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