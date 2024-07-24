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Ивлеева все же разобралась с долгами
24.07.2024 20:33 Алина Груднева

Ивлеева все же разобралась с долгами

Скандальная российская блогерша Настя Ивлеева все же погасила свои долги перед налоговой, из-за которых у нее в последнее время было много проблем.

По данным российских СМИ, за пару дней она выплатила 8,6 миллиона рублей. 

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А всего она должна была 20,9 млн. Первая часть блогершей погашена еще на прошлой неделе. Еще часть - в начале этой недели.

Ранее из-за долгов у нее изъяли роскошную дорогую иномарку, а также ей запретили покидать Россию.

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