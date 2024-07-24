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Атмосфера возле Капитолия: слезоточивый газ и светошумовые гранаты
24.07.2024 21:15 Алина Груднева

Атмосфера возле Капитолия: слезоточивый газ и светошумовые гранаты

Перед выступлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в Конгрессе возле здания Капитолия произошли беспорядки.

Полиции пришлось применить слезоточивый газ против антиизраильских демонстрантов и светошумовые гранаты.

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"Часть толпы начала проявлять агрессию. Толпа не подчинилась нашему приказу отойти от ограждений. Мы применяем слезоточивый газ против любого, кто попытается нарушить закон и пересечь линию", - сказано в сообщении. 
 

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