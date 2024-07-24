Атмосфера возле Капитолия: слезоточивый газ и светошумовые гранаты
Перед выступлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в Конгрессе возле здания Капитолия произошли беспорядки.
Полиции пришлось применить слезоточивый газ против антиизраильских демонстрантов и светошумовые гранаты.
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"Часть толпы начала проявлять агрессию. Толпа не подчинилась нашему приказу отойти от ограждений. Мы применяем слезоточивый газ против любого, кто попытается нарушить закон и пересечь линию", - сказано в сообщении.