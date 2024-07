Выступление Нетаниягу: Маска заметили в Конгрессе

Американский миллиардер Илон Маск замечен в Конгрессе незадолго до выступления перед обеими палатами премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



В сети опубликовали соответствующее фото с гендиректором Tesla.



Остается неясным, будет ли Маск присутствовать на выступлении Нетаниягу, которое собираются бойкотировать десятки законодателей.



Что примечательно, в прошлом сентябре у него состоялся хороший разговор с главой израильского правительства во время визита последнего на завод Tesla.

SPOTTED: Elon Musk is in the Capitol.



He just walked into the House. He wouldn’t say why he’s here. pic.twitter.com/bmMCBlQ5Tb