



Выступление Нетаниягу: Маска заметили в Конгрессе

Американский миллиардер Илон Маск замечен в Конгрессе незадолго до выступления перед обеими палатами премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



В сети опубликовали соответствующее фото с гендиректором Tesla.



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Остается неясным, будет ли Маск присутствовать на выступлении Нетаниягу, которое собираются бойкотировать десятки законодателей.



Что примечательно, в прошлом сентябре у него состоялся хороший разговор с главой израильского правительства во время визита последнего на завод Tesla.