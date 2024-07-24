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Выступление Нетаниягу: Маска заметили в Конгрессе
24.07.2024 19:43 Алина Груднева

Выступление Нетаниягу: Маска заметили в Конгрессе

Американский миллиардер Илон Маск замечен в Конгрессе незадолго до выступления перед обеими палатами премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

В сети опубликовали соответствующее фото с гендиректором Tesla.

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Остается неясным, будет ли Маск присутствовать на выступлении Нетаниягу, которое собираются бойкотировать десятки законодателей.

Что примечательно, в прошлом сентябре у него состоялся хороший разговор с главой израильского правительства во время визита последнего на завод Tesla.

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