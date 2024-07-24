



Politico: Трамп согласился на дебаты с Харрис

Кандидат в президенты США Дональд Трамп внезапно согласился участвовать в дебатах еще раз. Трамп пообещал провести дебаты с вице-президентом Камалой Харрис и заявил, что готов встретиться с ней лицом к лицу не один раз.



Напомним, что ранее Трамп отрицал возможность повторных дебатов, которые были запланированы на 10 сентября на ABC News, отдавая предпочтение более консервативному Fox News. Однако во время телефонной конференции с журналистами заявил, что готов провести дебаты с Харрис независимо от того, на каком канале они будут, и сказал, что "на самом деле готов провести больше одних дебатов".



