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Отец стрелка впервые выступил после покушения на Трампа
24.07.2024 08:56 MIGnews.com

Отец стрелка впервые выступил после покушения на Трампа

После того как Томас Мэтью Крукс покушался на жизнь Дональда Трампа его отец впервые общается с общественностью. Он вышел за продуктами с какой-то женщиной. Когда возле магазина его окружила толпа людей, он сказал: "Мы пытаемся позаботиться о себе. Пожалуйста, дайте нам личное пространство".

От дальнейших комментариев Мэтью Брайен Крукса, отец "стрелка", отказался, но сообщил, что его семья сделает заявление, когда их адвокат сочтет это нужным.

Известно, что семя Крукса сотрудничает с ФБР в ходе расследования. Винтовка AR-15, из которой было совершено покушение, принадлежала Круксу-старшему.
 

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