



После удара по Ходейда: хуситы ни разу не атаковали в Красном море



В международных СМИ сообщают о том, что после масштабной атаки ЦАХАЛа в порту Ходейда в Йемене не поступало сообщений о нападениях на корабли в Красном море. Об этом вчера, 23 июля сообщило британское Агентство морских торговых операций.



Согласно заявлению британского центра, последний инцидент произошел в прошлую субботу в 11:05 утра (по местному времени), примерно за 6 часов до атаки ЦАХАЛа - когда поступило сообщение о том, что по кораблю у берегов города Муджа в Йемене была выпущена ракета. Сообщений о пострадавших не поступало, но корабль, в который попала ракета, получил незначительные повреждения. Как уже говорилось, в этом районе не было зафиксировано ни одного нападения уже более двух дней.

