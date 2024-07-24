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The Telegraph: Первыми целями F-16 должны стать Су-34
24.07.2024 12:45 MIGnews.com

The Telegraph: Первыми целями F-16 должны стать Су-34

Кроме того, издание пишет что среди целей должны быть ФАБ-3000. Однако стоит напомнить, что в случае с ФАБами, нужно “не за стрелами гонятся, а стрелять в лучника”, поскольку ФАБов у России много. Эта бомба тяжела, но проста в изготовлении, поэтому у русских производство ФАБов уже стоит на потоке.

Террор приграничных областей Украины ФАБами - уже привычное для русских дело. Однако первый же сбитый Су, начиненный этим кошмаром заставит резко пересмотреть планы вылетов. В ближайшее время это случится. До прихода F-16 остались считанные дни.

 

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