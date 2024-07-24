На одном из стадионов Парижа объявлена террористическая тревога
Во Франции около футбольного стадиона Parc des Princes полиция обнаружила подозрительную сумку. Офицеры подозревают, что она начинена взрывчаткой.
Прилегающие к стадиону улицы Парижа оцеплены, жителей пока что не пускают в свои дома, движение транспорта, включая олимпийские автобусы, в настоящее время приостановлено.
Protesto com ameaça de bomba fecha parte das entradas do estádio Parc Des Princes antes do jogo entre Espanha X Uzbequistão, no primeiro evento dos Jogos Olímpicos de Paris@tresportes pic.twitter.com/Cxa8C2cpiQ— Marco Bello Jr (@marcobellojr) July 24, 2024
Первый матч Олимпийских игр — предварительный раунд футбольного турнира между Испанией и Узбекистаном — должен состояться в 15:00. Во втором матче вечером Израиль встретится с Мали на том же стадионе. В связи с участием Израиля и связанным с этим уровнем угрозы, меры безопасности уже были усилены до максимума.
Расходы на обеспечение безопасности спортсменов в 2024 году примерно вдвое превысят расходы на Игры в Токио 2021 года.
В последние дни членам израильской делегации уже угрожали расправой в электронных письмах.
“Мы серьезно относимся к этому, но не позволяем этому свести нас с ума. Мы знали, что будут подобные атаки троллей. Наши спортсмены были подготовлены к этому в ходе многочисленных обсуждений и знают, как с этим справляться”, — заявил президент Национального Олимпийского комитета Израиля Яэль Арад.