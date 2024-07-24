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На одном из стадионов Парижа объявлена террористическая тревога
24.07.2024 14:49 MIGnews.com

На одном из стадионов Парижа объявлена террористическая тревога

Во Франции около футбольного стадиона Parc des Princes полиция обнаружила подозрительную сумку. Офицеры подозревают, что она начинена взрывчаткой.

Прилегающие к стадиону улицы Парижа оцеплены, жителей пока что не пускают в свои дома, движение транспорта, включая олимпийские автобусы, в настоящее время приостановлено.


Первый матч Олимпийских игр — предварительный раунд футбольного турнира между Испанией и Узбекистаном — должен состояться в 15:00. Во втором матче вечером Израиль встретится с Мали на том же стадионе. В связи с участием Израиля и связанным с этим уровнем угрозы, меры безопасности уже были усилены до максимума.

Расходы на обеспечение безопасности спортсменов в 2024 году примерно вдвое превысят расходы на Игры в Токио 2021 года.

В последние дни членам израильской делегации уже угрожали расправой в электронных письмах.

“Мы серьезно относимся к этому, но не позволяем этому свести нас с ума. Мы знали, что будут подобные атаки троллей. Наши спортсмены были подготовлены к этому в ходе многочисленных обсуждений и знают, как с этим справляться”, — заявил президент Национального Олимпийского комитета Израиля Яэль Арад.

 

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