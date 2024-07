На одном из стадионов Парижа объявлена террористическая тревога

Во Франции около футбольного стадиона Parc des Princes полиция обнаружила подозрительную сумку. Офицеры подозревают, что она начинена взрывчаткой.



Прилегающие к стадиону улицы Парижа оцеплены, жителей пока что не пускают в свои дома, движение транспорта, включая олимпийские автобусы, в настоящее время приостановлено.

Protesto com ameaça de bomba fecha parte das entradas do estádio Parc Des Princes antes do jogo entre Espanha X Uzbequistão, no primeiro evento dos Jogos Olímpicos de Paris@tresportes pic.twitter.com/Cxa8C2cpiQ