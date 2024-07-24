



Удары Украины по территории РФ: Шольц пояснил, почему против

Германия не хочет быть причастной к эскалации, потому не меняет свою позицию относительно разрешения Украине бить немецким оружием по целям в глубине территории России.



По данным DW, такое пояснение дал канцлер Германии Олаф Шольц.



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"Мы поддерживаем Украину настолько, насколько это необходимо, и все наши решения взвешены, чтобы не допустить войны между Россией и НАТО", - объяснил он.



По словам Шольца, из этого исходит четкая позиция Германии о том, какие типы вооружений можно передать Украине. Канцлер добавил, что определенное оружие можно использовать для ударов по районам РФ, которые граничат с Харьковской областью.