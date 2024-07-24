



Подрыв авто офицера ГРУ в Москве: подозреваемый задержан в Турции



В Турции задержали россиянина, подозреваемого в подрыве в Москве автомобиля офицера ГРУ.



Об этом сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая.



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По его словам, запрос Анкара получила от российского подразделения Интерпола утром, 24 июля.



"Гражданин России Евгений Серебряков совершил теракт, взорвав автомобиль в Москве, в результате чего пострадали два человека", - говорилось в запросе.



По словам Ерликая, полиция в РФ уведомила турецких коллег о том, что подозреваемый отправился из Москвы самолетом в Бодрум. В итоге, днем мужчину задержали. Расследование по поводу подрыва автомобиля продолжается. РФ работает с Турцией, чтобы добиться его экстрадиции.