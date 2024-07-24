Новости » Происшествия
Подрыв авто офицера ГРУ в Москве: подозреваемый задержан в Турции
24.07.2024 18:02 Алина Груднева

Подрыв авто офицера ГРУ в Москве: подозреваемый задержан в Турции


 В Турции задержали россиянина, подозреваемого в подрыве в Москве автомобиля офицера ГРУ.

Об этом сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

По его словам, запрос Анкара получила от российского подразделения Интерпола утром, 24 июля.

"Гражданин России Евгений Серебряков совершил теракт, взорвав автомобиль в Москве, в результате чего пострадали два человека", - говорилось в запросе.

По словам Ерликая, полиция в РФ уведомила турецких коллег о том, что подозреваемый отправился из Москвы самолетом в Бодрум. В итоге, днем мужчину задержали. Расследование по поводу подрыва автомобиля продолжается. РФ работает с Турцией, чтобы добиться его экстрадиции.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы