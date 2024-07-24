



Протест в Лондоне против экспорта оружия в Израиль: девять задержанных

В Лондоне прошла акция протеста против экспорта оружия в Израиль из-за продолжающейся войны с ХАМАСом в Газе.



Демонстранты заблокировали улицу возле министерства иностранных дел.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Когда группа не выполнила условия, офицеры вмешались и провели девять арестов, быстро восстановив движение", – сообщили в полиции.



Демонстранты призвали правительство Соединенного Королевства занять более решительную позицию по поводу продажи оружия.



На прошлой неделе новый глава МИД Дэвид Лемми сообщил, что полный запрет на экспорт оружия в Израиль был бы неправильным. Он попросил провести оценку правовой ситуации.