



Опыт Украины: 9500 сенсоров для нейтрализации угрозы беспилотников





Украина располагает сетью из почти 10 000 акустических датчиков, разбросанных по всей стране, которые обнаруживают российские беспилотники и передают информацию о цели солдатам на местах, которые их сбивают.



По словам генерала Джеймса Хекера, командующего ВВС США в Европе и Африке, концепция Sky Fortress была разработана двумя украинскими инженерами в гараже, которые установили микрофон и мобильный телефон на 4-метровом шесте, чтобы прослушивать БПЛА-камикадзе.



“Они разместили около 9500 таких аппаратов на территории своей страны и теперь получают очень точную информацию, которая синтезируется в центральном компьютере и рассылается мобильным огневым группам. А на iPad они получают маршрут полета этих БПЛА, и у них есть трехствольная [зенитная] пушка, и человек с шестичасовой подготовкой в состоянии нейтрализовать эту угрозу”, - говорит.



Около трех месяцев назад Россия послала рой из 84 БПЛА ва Украину, и благодаря системе были сбиты все БПЛА, кроме четырех, сказал Хекер.



Система оказалась настолько эффективной, что инженеров, разработавших ее, пригласили продемонстрировать ее на авиабазе Рамштайн в Германии, сказал Хекер. К акустическим датчикам присматриваются и другие страны, добавил он, отметив, что Румыния недавно провела демонстрацию этой системы.



Каждый датчик стоит от 400 до 500 долларов, что позволяет предположить, что вся сеть стоит меньше, чем пара ракет ПВО Patriot.



Хекер считает, что американские и союзные военные должны искать собственные пути значительного снижения операционных расходов. В апреле США потратили ракеты стоимостью в миллионы долларов, чтобы уничтожить беспилотники стоимостью 30 000 долларов, запущенные в Израиль из Ирана и иранских прокси.



“Вот почему я бросаю вызов промышленности, бросаю вызов руководителям военно-воздушных сил НАТО, чтобы они предложили более дешевые, более творческие решения, которые позволят нам, надеюсь, оказаться на правильной стороне кривой расходов, а если нет, то на эквивалентной кривой расходов. Точно так же нам нужно разработать оборудование в НАТО, чтобы поставить Россию в невыгодное положение, если у нас возникнет ситуация по Пятой статье (устава НАТО)”, - сказал он.



Хеккера спросили о перспективах выживания Украины.



“Пару месяцев назад я немного нервничал, потому что украинцам стало не хватать некоторых боеприпасов, необходимых как для обороны, так и для нападения. Но через контактную группу по вопросам обороны Украины министр Остин и другие министры обороны сделали все возможное и недавно предоставили Украине много оборудования, в котором она действительно нуждалась. Так что это дает мне немного больше надежды”, - сказал он.