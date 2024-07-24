



В кампании Камалы Харрис используют музыку Бейонсе

Бейонсе не “новенькая” в этом деле. В 2013 году она спела национальный гимн на инаугурации президента Барака Обамы. В 2016 году она с мужем Jay-Z выступили хедлайнерами предвыборного концерта Клинтон в Кливленде.

А на этот раз американская певица разрешила использование своей песни Freedom в предвыборной кампании Камалы Харрис.

Об этом сообщает CNN.



Композиция Freedom станет официальной мелодией президентской гонки нового кандидата от демократической партии Камалы Харрис.



Бейонсе, известная строгими правилами по поводу разрешений на использование своей музыки, быстро согласилась, когда к ней обратились за разрешением на использование песни.



Хотя Бейонсе официально не поддержала Харрис после заявления президента Джо Байдена о том, что он не будет баллотироваться на второй срок, предоставление разрешения использовать Freedom свидетельствует о ее приверженности вице-президенту.



