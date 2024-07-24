



Кампания Трампа подала жалобу на незаконное присвоение средств Харрис





Предвыборный штаб бывшего президента США Дональда Трампа подал жалобу в Федеральную избирательную комиссию, утверждая, что вице-президент США Камала Харрис не может законно взять под контроль средства, собранные кампанией президента Джо Байдена.



Пресс-секретарь Харрис заявила в ответ: “Республиканцы могут завидовать тому, что демократы полны решимости победить Трампа и его союзников, но необоснованные юридические претензии, подобные этим, только отвлекут их внимание - в то время как мы выиграем выборы”.