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Кампания Трампа подала жалобу на незаконное присвоение средств Харрис
24.07.2024 07:17 Аркадий Бочаровский

Кампания Трампа подала жалобу на незаконное присвоение средств Харрис



Предвыборный штаб бывшего президента США Дональда Трампа подал жалобу в Федеральную избирательную комиссию, утверждая, что вице-президент США Камала Харрис не может законно взять под контроль средства, собранные кампанией президента Джо Байдена.

Пресс-секретарь Харрис заявила в ответ: “Республиканцы могут завидовать тому, что демократы полны решимости победить Трампа и его союзников, но необоснованные юридические претензии, подобные этим, только отвлекут их внимание - в то время как мы выиграем выборы”.

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