



Испания: 1 человек погиб после того, как судно затонуло вблизи Фолклендов

По меньшей мере один человек погиб после того, как экипаж потерпевшего бедствие рыболовецкого судна был вынужден покинуть корабль в южной части Атлантического океана, сообщил министр иностранных дел Испании.



Экипаж судна Argos Georgia покинул судно, когда оно начало набирать воду около 16:00 по местному времени в понедельник (примерно в 200 морских милях от побережья Фолклендских островов).



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Около 27 человек остались на спасательных плотах после того, как первые попытки спасти экипаж не увенчались успехом из-за плохой погоды, сообщил представитель правительства Фолклендских островов.



В Мадриде министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес сообщил испанскому телевидению, что, предположительно, погибли еще два человека, а также подтверждена гибель одного.



По его словам, на борту находились граждане Испании, Уругвая, Перу, России и Индонезии.



Фолклендские острова - заморская территория Великобритании - координируют поисковую операцию и подтвердили, что несколько членов экипажа были спасены. Они добавили, что их доставят в больницу в Стэнли для обследования.



Но в заявлении правительства Фолклендов не подтверждается информация о погибших и говорится, что поиски будут продолжаться всю ночь.

