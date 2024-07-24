



Испанский пенсионер получил 18 лет за рассылку писем с "бомбами", против Украины

76-летний испанский пенсионер, отправивший в 2022 году шесть писем со взрывчаткой в попытке остановить поставки оружия Мадридом в Украину, получил 18-летний срок тюремного заключения.



Помпейо Гонсалес Паскуаль был задержан в северном городе Миранда-де-Эбро в январе прошлого года.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Высший уголовный суд Испании, Audiencia Nacional, признал его виновным в отправке устройств премьер-министру Педро Санчесу, послам США и Украины, министру обороны Испании Маргарите Роблес, оружейной компании Instalaza и спутниковому центру ЕС под Мадридом.



Он получил 10-летний срок за терроризм и еще восемь лет за подготовку и размещение взрывчатых веществ в террористических целях.



В результате взрыва одного из взрывных устройств был легко ранен сотрудник украинского посольства, а с остальными пятью взрывными устройствами спецслужбы разобрались в ноябре и декабре 2022 года.



Гонсалес отрицал выдвинутые против него обвинения, но судьи заявили, что в суде были представлены весомые доказательства его вины.



Все компоненты для его почтовых бомб были куплены через Интернет, и устройства были отправлены в деревянных коробках с идентичной упаковкой и этикетками. За несколько дней до ареста полиция также видела, как он избавлялся от различных металлических фрагментов и спичек.



С некоторых спичек был соскоблен фосфор, и это химическое вещество использовалось в составе взрывчатки для некоторых устройств, узнал суд. На марках и конвертах были обнаружены следы ДНК, совпадающие с профилем обвиняемого.

Анализ его телефона и компьютера показал, что он посещал сайты премьер-министра и министра обороны и проводил поиск в Интернете по вопросам риска тюремного заключения для пожилых людей, а также требований к въезду в Россию для иностранцев.



На его мобильном телефоне были найдены два приложения российских государственных СМИ, которые в то время были труднодоступны в Испании из-за запрета ЕС на дезинформацию со стороны российского государства.



Премьер-министр-социалист Испании пообещал оказывать Украине поддержку "столько, сколько потребуется", включая военную помощь в размере 1 млрд евро в 2024 году. Мадрид отправил танки "Леопард" и зенитные ракеты, хотя в реальном выражении эта помощь отстает от других стран ЕС.



Суд заявил, что Гонсалес стремился "вызвать большой переполох в испанском обществе, чтобы оказать давление на правительства Испании и США и другие организации, расположенные на территории Испании, прекратить поддержку Украины".



Использованная взрывчатка была достаточной, чтобы нанести травмы различной степени тяжести как от взрыва, так и от осколков, которые Гонсалес добавил к письмам-бомбам, отметил суд.



