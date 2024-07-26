



Индийский рабочий выкопал алмаз стоимостью 95 000 долларов

Судьба индийского рабочего изменилась в одночасье после того, как он нашел огромный алмаз в шахте в центральном штате Мадхья-Прадеш.



Ожидается, что алмаз весом 19,22 карата будет продан на правительственном аукционе примерно за 8 млн рупий (95 570 долларов США).



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Раджу Гаунд рассказал, что он более 10 лет арендовал рудники в городе Панна в надежде найти алмаз.



Панна славится своими запасами алмазов, и люди часто арендуют у правительства дешевые неглубокие рудники, чтобы добывать драгоценные камни.



Гаунд отвез свою драгоценную находку в правительственное управление по алмазам, где ее оценили и взвесили.



Алмаз будет продан на следующем правительственном аукционе, а Гаунд получит свою компенсацию за вычетом государственной пошлины и налогов.



Гаунд надеется построить лучший дом для своей семьи на эти деньги и даже оплатить образование своих детей. Но сначала он хочет выплатить свой долг в 500 000 рупий.



Он говорит, что не боится, что люди узнают о бриллианте, поскольку он планирует разделить деньги между 19 родственниками, которые живут с ним.



На данный момент он удовлетворен тем, что деньги придут к нему.



"Завтра я снова пойду на рудник искать алмазы", — сказал он.

