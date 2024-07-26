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У лягушек наблюдают “сексуальный каннибализм”
26.07.2024 03:30 MIGnews.com

У лягушек наблюдают “сексуальный каннибализм”

Новая теория предполагает, что самки лягушек могут поедать самцов-женихов после брачного крика в акте “сексуального каннибализма”.

В игре знакомств для амфибий это похоже на “лягушка ест лягушку”.

Эколог запечатлел момент, когда самка зелено-золотой лягушки-колокольчика попыталась съесть самца-ухажера.  

Доктор Джон Гулд из Университета Ньюкасла в Австралии наблюдал, как самка крепко укусила его за ногу.

Во время встречи, которую Гулд засняла на видео, слышен пронзительный звук, который издавал самец. Он пытался вырваться из ее хватки.


 

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