



У лягушек наблюдают “сексуальный каннибализм”

Новая теория предполагает, что самки лягушек могут поедать самцов-женихов после брачного крика в акте “сексуального каннибализма”.



В игре знакомств для амфибий это похоже на “лягушка ест лягушку”.



Эколог запечатлел момент, когда самка зелено-золотой лягушки-колокольчика попыталась съесть самца-ухажера.



Доктор Джон Гулд из Университета Ньюкасла в Австралии наблюдал, как самка крепко укусила его за ногу.



Во время встречи, которую Гулд засняла на видео, слышен пронзительный звук, который издавал самец. Он пытался вырваться из ее хватки.





