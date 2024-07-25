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Юсов: Российские чиновники вывозят семьи из Крыма
25.07.2024 21:51 MIGnews.com

Юсов: Российские чиновники вывозят семьи из Крыма

На фоне непрекращающихся успешных атак по Крыму со стороны ВСУ на полуострове наблюдается некая суматоха. Идет волна вывоза из полуострова семей российских чиновников. Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.

"В последнее время после ряда эффективных действий украинских сил безопасности и обороны, ударов, в частности, по военной логистике, можно сказать, что наблюдается новая волна", — сказал спикер ГУР Андрей Юсов в комментарии “Укринформу”.

По его словам, семьи из Крыма вывозят как военные, так и гражданские чиновники, и этот процесс длится уже достаточно давно.
 

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