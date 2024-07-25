



Войска РФ "через месяц станут в оборону", – командующий Нацгвардией Украины

Российские войска через месяц-полтора не смогут вести активные штурмы на многих направлениях одновременно и перейдут к обороне. Такой прогноз сделал командующий Национальной гвардией Украины бригадный генерал Александр Пивненко в интервью "Укринформу".



Он заметил, что наступательные возможности врага не безграничны и их потери нарастают.



"Я думаю, еще месяц-полтора – и они не смогут вести активные штурмы сразу на многих направлениях и станут в оборону в любом случае. А нам за это время нужно сформировать наши подразделения, подготовить", – пояснил генерал.



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Пивненко подчеркнул необходимость адаптации и поиска слабых мест врага:



"Надо адаптироваться, менять модель управления, ставить задачи: если так не работает – пробовать асимметрично. Но кардинально все не изменишь, на все нужно время, особенно если говорить о системных изменениях", – сказал командующий Нацгвардией, добавив, что при переходе к обороне важно укрепляться капитально.



"Если мы будем постоянно на шаг впереди и думать о будущем, то все будет нормально. Самое важное сейчас – это подготовка, развитие учебных центров, закупки вооружения, военной техники, производство нашей страной военной техники, дронов, бронетехники, средств ПВО, ПЗРК, боеприпасов", – резюмировал генерал.