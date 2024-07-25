



ГУР обнародовал список лиц, которые обстреливают Украину "Искандерами". Фото

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило об идентификации 30 лиц командного состава 112-й ракетной бригады (в/ч 03333) 1 танковой армии Московского военного округа, которые отвечают за ракетные обстрелы Харьковской и Сумской областей.



В частности, эти лица используют оперативно-тактические комплексы "Искандер", способные наносить удары баллистическими и крылатыми ракетами на дальность более 500 км. 24 июля 2024 года ракета "Искандер-М" попала в объект гражданской инфраструктуры в Харькове, говорится в сообщении в Telegram-канале ГУР МО Украины.



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112-я ракетная бригада расположена в городе Шуя Ивановской области и состоит из 1 ракетно-технического и 3 ракетных дивизионов, включающих 9 батарей с 12 пусковыми установками "Искандер".



Полный список лиц доступен по ссылке: https://gur.gov.ua/content/112rbr.html.



Разведка напоминает, что за каждое военное преступление против Украины будет обеспечено справедливое возмездие.







