



ISW: В РФ нехватка оружия и живой силы – это шанс для контрнаступлений ВСУ

Россия сталкивается с дефицитом вооружений и живой силы, что открывает возможности для успешных контрнаступлений ВСУ.



Об этом говорят аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем новом отчете, и цитируют интервью главнокомандующего ВСУ изданию The Guardian, в котором Александр Сырский отметил, что за последние 2,5 года Россия значительно увеличила свои ресурсы для войны.



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Впрочем, это увеличение не означает значительного роста российских войск в Украине, а скорее свидетельствует о кадровом и материальном дефиците в самой украинской армии, подчеркивают эксперты ISW.



По мнению аналитиков, Россия в среднесрочной и долгосрочной перспективе не сможет эффективно наращивать количество личного состава и техники для ведения боевых действий. Российские запасы оружия времен СССР истощаются, и пока не ясно, сможет ли оборонная промышленность обеспечить достаточный объем производства техники, чтобы компенсировать высокие потери.



ISW предполагает, что Кремлю придется мобилизовать экономику и оборонную промышленность на дополнительные усилия. В то же время, заявления Александра Сырского подтверждают успешные действия Сил обороны Украины, которые, несмотря на трудности, продолжают защищать и освобождать территорию.



Аналитики ISW считают также, что с надлежащей помощью со стороны Запада Украина сможет бороться за инициативу на поле боя и создать условия для проведения как ограниченных, так и широкомасштабных контрнаступлений.