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NYT: В ракете, ударившей по Охматдет, стоял американский чип
25.07.2024 20:08 MIGnews.com

NYT: В ракете, ударившей по Охматдет, стоял американский чип

В ракете Х-101 использовалась программируемая пользователем вентильная матрица (Field Programmable Gate Array) от американского производителя, пишет The New York Times со ссылкой на Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины.

С начала войны Россия импортировала таких чипов на $390 млн, следует из данных российской таможни, которые проанализировали журналисты. 

Использованная в российской ракете матрица была сделана компаниями Intel или AMD, считает издание. 

Такие чипы используются в сигнализации, ракетах и БПЛА для быстрой обработки данных.

 

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