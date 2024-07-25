



NYT: В ракете, ударившей по Охматдет, стоял американский чип

В ракете Х-101 использовалась программируемая пользователем вентильная матрица (Field Programmable Gate Array) от американского производителя, пишет The New York Times со ссылкой на Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины.



С начала войны Россия импортировала таких чипов на $390 млн, следует из данных российской таможни, которые проанализировали журналисты.



Использованная в российской ракете матрица была сделана компаниями Intel или AMD, считает издание.



Такие чипы используются в сигнализации, ракетах и БПЛА для быстрой обработки данных.



