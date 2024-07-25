



Лидер хуситов: Атаки на Израиль продолжатся

Абдул-Малик Аль-Хуси, лидер хуситов, упомянул нападение Израиля на порт Ходейда в Йемене в прошлую субботу и заявил, что “это не удержит армию хуситов от ее действий в знак солидарности с Газой.



Нападения на Израиль продолжатся. Ответ на нападение в Ходейде придет”.



Кроме того, лидер хуситов заявил, что “на следующем этапе действия Йемена с исламским сопротивлением в Ираке станут свидетельством серьезного развития ситуации. Все, что делает Израиль, приводит к большей мотивации отомстить и продолжить поддержку палестинцев”.



