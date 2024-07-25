Новости » Арабо-израильский конфликт
Лидер хуситов: Атаки на Израиль продолжатся
25.07.2024 17:24 MIGnews.com

Лидер хуситов: Атаки на Израиль продолжатся

Абдул-Малик Аль-Хуси, лидер хуситов, упомянул нападение Израиля на порт Ходейда в Йемене в прошлую субботу и заявил, что “это не удержит армию хуситов от ее действий в знак солидарности с Газой.

Нападения на Израиль продолжатся. Ответ на нападение в Ходейде придет”.

Кроме того, лидер хуситов заявил, что “на следующем этапе действия Йемена с исламским сопротивлением в Ираке станут свидетельством серьезного развития ситуации. Все, что делает Израиль, приводит к большей мотивации отомстить и продолжить поддержку палестинцев”.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы