



Моника Беллуччи признана самой красивой актрисой всех времен

Моника Беллуччи возглавила рейтинг самых красивых актрис мира всех времен.



Такой чести ее удостоил портал List Challanges.



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За ней в списке расположились Мэрилин Монро и Анджелина Джоли. Пятерку лидеров замкнули Джейн Мэнсфилд, и Ракель Уэлч.



Далее в рейтинге оказались: Айшвария Рай, Анита Экберг, Рита Хейворт, Хелена Кристенсен, Урсула Андресс. А вот Кэтрин Зета-Джонс и Брижит Бардо в топ-10 уже не вошли.



Сальма Хайек и Элизабет Тейлор вошли в топ-20, заняв 18 и 19 строчки соответственно.