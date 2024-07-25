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Моника Беллуччи признана самой красивой актрисой всех времен
25.07.2024 03:34 Алина Груднева

Моника Беллуччи признана самой красивой актрисой всех времен

Моника Беллуччи возглавила рейтинг самых красивых актрис мира всех времен.

Такой чести ее удостоил портал List Challanges. 

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За ней в списке расположились Мэрилин Монро и Анджелина Джоли. Пятерку лидеров замкнули Джейн Мэнсфилд, и Ракель Уэлч.

Далее в рейтинге оказались: Айшвария Рай, Анита Экберг, Рита Хейворт, Хелена Кристенсен, Урсула Андресс. А вот Кэтрин Зета-Джонс и Брижит Бардо в топ-10 уже не вошли.

Сальма Хайек и Элизабет Тейлор вошли в топ-20, заняв 18 и 19 строчки соответственно.

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