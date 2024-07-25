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Трамп: Израилю необходимо быстро закончить войну
25.07.2024 15:21 MIGnews.com

Трамп: Израилю необходимо быстро закончить войну

Бывший президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп упомянул войну в Газе.

В интервью телеканалу "Фокс" он заявил, что "Израиль должен быстро закончить войну с ХАМАСом и вернуть похищенных".

Трамп раскритиковал протестующих во время выступления премьер-министра Биньямина Нетаниягу, но добавил, что Израилю необходимо лучше управлять своими связями с общественностью в мире.

Это было сказано Трампом за день до его встречи с премьер-министром Биньямином Нетаниягу в его поместье во Флориде.

 

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