



Грузинские власти заявляют о заговоре с целью убийства миллиардера Иванишвили

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) выступила с заявлением, в котором говорится, что она расследует предполагаемые планы "террористического акта и заговора с целью свержения правительства", а также подготовку покушения на миллиардера Бидзину Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта" и фигуру, которая, по слухам, имеет тесные связи с Москвой. СГБ утверждает, что заговор был организован и профинансирован бывшими высокопоставленными чиновниками правительства Грузии и бывшими сотрудниками МВД, которые сейчас находятся на Украине.



Мамука Мамулашвили, командир Грузинского национального легиона, который воюет против российских войск в Украине, рассказал The Insider, что ему известно о допросах трех человек в Грузии, которых спрашивали о его причастности к предполагаемым планам. Мамулашвили считает, что его собираются обвинить в подготовке покушения на Иванишвили.



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"Сейчас идут допросы и уже известно, что на допросах их спрашивали обо мне, есть ли у них какие-то связи со мной. Разговор идет о каком-то теракте против пророссийского олигарха, и по этому поводу они допрашивают трех человек. Об этом уже было заявлено. У них подписка о неразглашении, но один из них сказал своему адвокату, что их спрашивали о Мамуке.



Я никогда не организовывал никаких покушений. Наша работа ограничивается уничтожением российских террористов на территории Украины".

