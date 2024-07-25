



В бухте Манилы перевернулся и затонул танкер с мазутом

Танкер под филиппинским флагом с 1,4 млн литров промышленного мазута опрокинулся и затонул у берегов Манилы, сообщили власти.



Судно MT Terra Nova направлялось в город Илоило, когда рано утром 25 июля затонуло в Манильской бухте, почти в семи километрах от муниципалитета Лимай в провинции Батаан.



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В оживленной водной артерии обнаружено нефтяное пятно, растянувшееся на несколько километров.



"Мы работаем и постараемся сделать все возможное, чтобы немедленно локализовать его", - заявил на брифинге представитель береговой охраны Филиппин контр-адмирал Армандо Балило.



Он предупредил, что если весь мазут из танкера вытечет, это будет крупнейший разлив в истории Филиппин.



Министр транспорта Хайме Баутиста сообщил, что 16 из 17 членов экипажа были спасены.



Ведутся поиски пропавшего члена экипажа, но Баутиста сказал, что сильный ветер и высокие волны препятствуют усилиям по спасению.

