



В калужской области разбился ударный вертолет Ми-28

25 июля рано утром в Калужской области России потерпел крушение боевой вертолет Ми-28, в результате чего погибли все находившиеся на борту члены экипажа.



В заявлении Министерства обороны РФ говорится, что вертолет выполнял плановый полет, а затем упал в безлюдном районе области.



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В заявлении также говорится, что, по предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность.



В нем также говорится, что в настоящее время на месте крушения вертолета работает комиссия Воздушно-космических сил России.



В сообщении не уточняется количество членов экипажа, находившихся на борту.

