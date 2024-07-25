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В калужской области разбился ударный вертолет Ми-28
25.07.2024 11:15 MIGnews.com

В калужской области разбился ударный вертолет Ми-28

25 июля рано утром в Калужской области России потерпел крушение боевой вертолет Ми-28, в результате чего погибли все находившиеся на борту члены экипажа.

В заявлении Министерства обороны РФ говорится, что вертолет выполнял плановый полет, а затем упал в безлюдном районе области.

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В заявлении также говорится, что, по предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность.

В нем также говорится, что в настоящее время на месте крушения вертолета работает комиссия Воздушно-космических сил России.

В сообщении не уточняется количество членов экипажа, находившихся на борту.
 

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