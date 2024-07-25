



Активисты движения за сохранение климата нарушили работу аэропорта Франкфурта

Самый загруженный аэропорт Германии во Франкфурте был вынужден в четверг, 25 июля временно приостановить работу после того, как активисты экологического движения прорвались на взлетно-посадочную полосу. Работа была приостановлена на два часа, прежде чем первая из взлетно-посадочных полос аэропорта смогла возобновить работу.



Пассажирам было рекомендовано проверять статус своих рейсов, пока аэропорт не возобновит полноценную свою работу.



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Ранее полиция заявила, что "делает все возможное", чтобы убрать протестующих с асфальта.



По данным группы климатических активистов Letzte Generation, шесть ее членов с помощью инструментов вырезали отверстия в ограждении, после чего "пешком, на велосипедах и скейтбордах добрались до разных точек вокруг взлетно-посадочных полос".



На распространенной группой фотографии изображен протестующий, сидящий на асфальте с оранжевым плакатом "Нефть убивает".



Группа добивается обязательного международного соглашения, которое приведет к прекращению использования нефти, газа и угля к 2030 году.

