



После атаки РФ по Украине обломки "шахедов" нашли в Румынии. Фото

Ночью 25 июля РФ в очередной раз атаковала Украину ударными дронами. Три из них залетели на территорию Румынии, после чего за ними был потерян локационный контроль, о чем предупредили в Воздушных силах ВСУ. Позже уже румынские СМИ сообщили, что возле румынской деревни напротив Измаила обнаружены, предположительно, обломки "шахедов".



Информацию о том, что на территории Румынии обнаружены обломки российских ударных дронов типа "шахед" подтвердила министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску в соцсети X (Twitter) в четверг, 25 июля.



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"Россия совершила еще более вероломные атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру. Обломки были найдены на румынской территории", – написала она, добавив, что Румыния проинформировала об инциденте своих союзников и координирует с ними свои действия.



"Румыния решительно осуждает эти безосновательные действия", – подчеркнула глава румынского МИД Луминица Одобеску.