



В Кремле допустили переговоры с Зеленским

Россия может согласиться на переговоры с Украиной при президенте Владимире Зеленском, но с оговорками – "при определенных условиях". Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на брифинге в четверг, 25 июля.



"Это (переговоры – ред.) сложный вопрос. Юридически проблема на повестке дня, но с практической точки зрения мы открыты к достижению наших целей путем переговоров, поэтому возможны разные варианты", – не исключил Песков.



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В то же время пресс-секретарь Кремля выразил сомнения в легитимности Зеленского как Президента Украины.



"Помимо общей проблемы с легитимностью, есть еще проблема с фактически законодательным запретом на какие-либо контакты и переговоры с российской стороной, все эти запреты действуют. Поэтому здесь много всего еще нужно прояснить и услышать нам с вами какие-то разъяснения", – объяснил Песков.



Он заверил, что "Россия в целом открыта для переговорного процесса, но сначала нужно понять, насколько готова Украина и ее правительство, украинская сторона, насколько она имеет разрешение на это от своих кураторов, потому что вы видите, что пока очень разные заявления звучат, и пока не совсем понятно".



Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает возможности личного общения с Путиным для прекращения войны. В ответ Кремль заявил, что ждет "конкретных шагов" от Украины для начала диалога.